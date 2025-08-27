Miércoles 27 de agosto de 2025
Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

El criollo se ubica entre los jonroneros del joven circuito

Por Daniel García

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada
Eugenio Suárez volvió a demostrar su poder ofensivo al conectar su cuadrangular número 41 de la temporada, en un reñido duelo frente a los Padres de San Diego, celebrado en el T-Mobile Park.

El batazo llegó en la parte baja del quinto episodio, con dos corredores en base y el conteo en 0-2. Suárez ajustó ante el lanzador Jason Adam y disparó un jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo, volteando el marcador y colocando a los Marineros de Seattle arriba 6-5, resultado que cambio al final del encuentro con triunfo de Padres 7-6.

Con este estacazo, el antesalista criollo aumenta la marca de 100 carreras impulsadas en la campaña y se consolida como uno de los principales referentes ofensivos del equipo. Además, se posiciona entre los líderes jonroneros de la Liga Americana.

Noticias Relacionadas

Al Dia

Michael Jordan: el jugador que cambió el baloncesto para siempre

Jordan revolucionó por completo la idea de lo que significa ser un jugador profesional de baloncesto.
Al Dia

La Vinotinto anuncia convocatoria para la fase final de las Eliminatorias

32 nombres figuran entre los convocados para disputar los duelos ante Argentina y Colombia.
Deportes

Una cadena de fatalidades afecta búsqueda de Natalia Nagovitsyna, alpinista rusa atrapada a 7.000 metros de altura

Han pasado varios días desde que la alpinista rusa se encuentra atrapada a más de 7.000 metros y a 30 grados bajo cero, pero su familia ha solicitado a las autoridades que no dejen de intentar su rescate
Al Dia

Nos montamos en "El Cohete" de Pradelli

Habló sobre los nuevos proyectos que se vienen en el ámbito automotriz de aquí a fin de año, enfocándose en el Ford GT40

