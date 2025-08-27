Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

Eugenio Suárez volvió a demostrar su poder ofensivo al conectar su cuadrangular número 41 de la temporada, en un reñido duelo frente a los Padres de San Diego, celebrado en el T-Mobile Park.

El batazo llegó en la parte baja del quinto episodio, con dos corredores en base y el conteo en 0-2. Suárez ajustó ante el lanzador Jason Adam y disparó un jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo, volteando el marcador y colocando a los Marineros de Seattle arriba 6-5, resultado que cambio al final del encuentro con triunfo de Padres 7-6.

Con este estacazo, el antesalista criollo aumenta la marca de 100 carreras impulsadas en la campaña y se consolida como uno de los principales referentes ofensivos del equipo. Además, se posiciona entre los líderes jonroneros de la Liga Americana.