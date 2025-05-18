Eugenio Suárez llegó a los 14 jonrones de temporada

Eugenio Suárez sigue destacando con su poder tras despachar su decimocuarto vuelacerca de temporada en la derrota 14-12 de los Cascabeles de Arizona ante los Rockies de Colorado, en el Chase Field de Phoenix.

El estacazo de Suárez llegó en la parte baja de la cuarta entrada en solitario, aumentando la ventaja 8-6 en favor de las serpientes. El vuelacerca del criollo aterrizó en 425 pies por todo el jardín izquierdo.

El vuelacerca del criollo significó el 290 en su carrera como bigleaguer, concluyendo su jornada sabatina de 4-2, con trío de remolques y una anotada para la causa de los locales.

