Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

El antesalista venezolano que milita en los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez, manifestó su pasión por el fútbol, expresando su apoyo con la Vinotinto que disputa la fase final de las Eliminatorias Sudamericanas con la probabilidad de meterse a la clasificación directa o repechaje de la Copa Mundial 2026.

“Mucha gente no lo sabe, pero uno de mis deportes favoritos, aparte del béisbol, es el fútbol… Me encantaría ver a mi país ser representado en ese Mundial y yo creo que ellos tienen una buena oportunidad”, expresó Suárez en entrevista con el Extrabase.

El pelotero criollo confesó que eleva oraciones por el grupo que conforma la selección nacional, deseando que se consolide la primera clasificación del conjunto a la cita mundialista. “La fe mía con la Vinotinto es grande”.

Además de su pasión por el fútbol, Suárez está teniendo una temporada histórica en la MLB. Ha logrado por segunda vez en su carrera superar los 40 jonrones y las 100 carreras impulsadas, uniéndose a un grupo selecto de peloteros venezolanos como Miguel Cabrera, Ronald Acuña Jr. y Andrés Galarraga.



