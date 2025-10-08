Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Los Marineros de Seattle asaltaron el Comerica Park la noche del martes tras vencer 8-4 a los Tigres de Detroit, tomando una ventaja crucial de 2-1 en la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA).

El toletero venezolano Eugenio Suárez fue una pieza clave en la ofensiva, conectando un cuadrangular solitario en la cuarta entrada que ayudó a consolidar la victoria. Fue su primer jonrón en postemporada, alcanzando los 421 pies del jardín izquierdo

El abridor Logan Gilbert brilló desde el montículo, lanzando seis sólidas entradas en las que permitió solo una carrera y cuatro hits, además de ponchar a siete rivales. El bullpen de Seattle se encargó de cerrar el juego sin contratiempos, asegurando el triunfo.

Seattle, que busca avanzar a su primera Serie de Campeonato desde 2001, está ahora a una sola victoria de lograrlo. El Juego 4 de la serie se disputará este miércoles por la tarde, 8 de octubre de 2025, nuevamente en el Comerica Park de Detroit.

