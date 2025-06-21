Eugenio Suárez se convirtió en el tercer venezolano con 300 cuadrangulares en Grandes Ligas

El venezolano Eugenio Suárez conectó dos vuelacercas (llegó a 24 en la temporada) este viernes 20 de junio en la victoria de Cascabeles de Arizona 14-8 sobre Rockies de Colorado.

Suárez sacudió su primer estacazo en la parte alta del quinto episodio para igualar las cosas a siete, mientras que dio el segundo bambinazo en el sexto episodio (con un hombre en base) para aumentar la ventaja de su equipo en el marcador 11-7.

Con esto, se convirtió en el tercer venezolano en la historia de la MLB en conectar 300 jonrones después de Miguel Cabrera (511) y Andrés Galarraga (399).

El criollo batea para un promedio de .246, con 24 cuadrangulares, 65 carreras impulsadas, una base robada y un OPS de .877 en la presente campaña.

HOME RUN NO. 300 FOR EUGENIO SUÁREZ 💥 pic.twitter.com/iC6wjg5Lxr — MLB (@MLB) June 21, 2025

