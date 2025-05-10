Viernes 15 de agosto de 2025
Eugenio Suárez se pone a un jonrón de Bob Abreu

Con su batazo de vuelta completa de este viernes 9 de mayo, llegó a 287 de por vida

Por María Briceño

Eugenio Suárez se pone a un jonrón de Bob Abreu
Sigue la histórica y curiosa temporada 2025 de Eugenio Suárez. Hasta los momentos, el venezolano ha tenido una gran cantidad de problemas para poder hacer contacto de manera habitual con la bola, sin embargo, sí que ha logrado ser tremendamente productivo para la causa de los Cascabeles de Arizona.

El criollo batea para tan solo .210, pero tiene un OPS bastante alto para un promedio al bate tan bajo, ya que se ubica en .808. La explicación es sencilla: el slugger tiene nada más y nada menos que 11 batazos de vuelta completa, siendo uno de los líderes de las Grandes Ligas, y además, tiene ya 26 carreras producidas para la causa de los suyos.

Por si fuera poco, esta exhibición de poder que ha llevado a cabo Eugenio Suárez hasta los momentos sirve para que la tercera base siga haciendo historia en el listado de máximos jonroneros nacidos en nuestro país. Con su batazo de vuelta completa de este viernes 9 de mayo, llegó a 287 de por vida, por lo que ya está a tiro de Bob Abreu y de una vez empieza a pensar en Magglio Ordoñez.

Eugenio Suárez a uno del "Comedulce"

Y es que en efecto, Eugenio Suárez tuvo una gran jornada el viernes 9 de mayo ante los Dodgers de Los Ángeles, al irse de 3-2 con su cuadrangular número 11 de la campaña. De esta manera, "Geno" llegó a 287 en su carrera y se puso a tan solo un bambinazo de igualar los 288 que logró Bob Abreu, quien ocupa actualmente el cuarto lugar histórico entre jonroneros venezolanos en Las Mayores.

Además, el estelar slugger de los Cascabeles de Arizona se pone también a tan solo siete vuelacercas del tercer criollo con más cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas, Magglio Ordoñez, quien tuvo 294 en su trayectoria en Las Mayores.

Por si fuera poco, Eugenio Suárez tiene todas las papeletas para convertirse este mismo año en el tercer venezolano en la historia en lograr 300 batazos de cuatro esquinas en el mejor beisbol del mundo, hazaña que hasta ahora solo han logrado Andrés Galarraga y Miguel Cabrera. Para lograrlo, tendrá que conectar 13 jonrones más, cifra que parece al alcance de su poder.

