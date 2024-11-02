Eugenio Suárez se quedará en los Cascabeles de Arizona por una temporada más

Los Cascabeles de Arizona ejerceran opción de compra por el antesalista venezolano Eugenio Suárez, quien se quedará una temporada más con el cuadro réptil por la suma de 15 millones de dólares.

Suárez, quien llegó al conjunto de Arizona en la temprada 2024, vino de menos a más, convirtiéndose en una piez clave de los Cascabeles que estuvo cerca de meterse a la postemporada de la Liga Nacional.

El oriundo de Puerto Ordaz, finalizó la campaña conectando 146 indicutibles que incluyeron 30 vuelacercas, 101 carreras impulsadas, 90 anotadas y 256 de average.

