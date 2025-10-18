Sábado 18 de octubre de 2025
Deportes

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

El criollo disparó un vuelacerca y Grand Slam para colocar a Marineros a un paso de la gloria

Por Daniel García

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato
Los Marineros de Seattle se colocaron a un paso de la Serie Mundial al derrotar 6-2 a los Azulejos de Toronto en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, disputado este viernes en el T-Mobile Park. Con esta victoria, el conjunto de Seattle toma ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete.

El protagonista de la noche fue el venezolano Eugenio Suárez, quien conectó dos cuadrangulares, incluyendo un Grand Slam en el octavo inning, que rompió el empate y selló el triunfo para los locales. Suárez remolcó cinco de las seis carreras de Seattle, convirtiéndose en la figura indiscutible del encuentro.

Toronto había tomado la delantera con anotaciones de Addison Barger y Alejandro Kirk, pero la ofensiva canadiense fue silenciada en los últimos episodios. El abridor Kevin Gausman cargó con la derrota tras permitir el primer jonrón de Suárez, mientras que Bryce Miller cumplió con una sólida apertura por los Marineros.

El relevo de Andrés Muñoz fue clave para cerrar el partido y asegurar el salvamento. Con esta victoria, Seattle viajará a Toronto con la oportunidad de cerrar la serie y clasificar por primera vez en su historia a la Serie Mundial.

El Juego 6 se disputará este domingo en el Rogers Centre, donde los Azulejos buscarán forzar un séptimo y decisivo encuentro.

