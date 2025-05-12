Evan Longoria se retira con los Rays de Tampa Bay el próximo mes

El pelotero Evan Longoria, de 39 años de edad, anunciará su retiro en un duelo de los Rays de Tampa Bay el próximo mes de junio.

Longoria se retira como Ray durante una ceremonia previa al juego del 7 de junio entre los Rays de Tampa Bay y los Marlins de Miami.

La última vez que Longoria jugó en las Grandes Ligas fue con los Diamondbacks de Arizona en la temporada 2023, una racha que incluyó su segunda aparición en la Serie Mundial (no pudo ganar ninguna).

Cabe destacar que jugó 10 temporadas con los Rays (2008-17) antes de cinco temporadas con los Gigantes de San Francisco (2018-22). Longoria termina con un promedio de .264, 342 jonrones, 1,930 hits y 1,159 carreras impulsadas en 1,986 juegos durante 16 temporadas.

Fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana con los Rays en 2008, el mismo año en que llevó al equipo a la Serie Mundial contra los Filis de Filadelfia. También ganó tres Guantes de Oro.

Los Rays seleccionaron a Longoria en el puesto número 3 general en 2006, procedente de Cal State Long Beach.

Lee también: Argentina envía a Estados Unidos una lista de 15.000 argentinos vetados para el Mundial de Clubes

Evan Longoria has retired after 16 seasons, three All-Star selections, three Gold Gloves, a Silver Slugger Award, and 2008 AL Rookie of the Year honors.



The team will sign Longoria to a ceremonial one-day contract on June 7, allowing the former third baseman to retire with the… pic.twitter.com/ipf744SFBj — MLB (@MLB) May 12, 2025

Noticia al Dia