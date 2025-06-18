Ex intérprete de Shohei Ohtani inicia oficialmente su condena por fraude

Ippei Mizuhara, ex intérprete de Shohei Ohtani, se encuentra bajo custodia en la Institución Correccional Federal Allenwood Low, por el caso de haber usado dinero del pelotero de los Dodgers de Los Angeles para apuestas deportivas ilegales.

El traductor fue sentenciado a 57 meses de cárcel por haberle robado 17 millones de dólares a Ohtani, algo que pudo haber perjudicado la carrera del jugador de dos vías, que acaba de regresar al montículo con los Dodgers tras no lanzar desde 2023.

Mizuhara pidió ser enviado a una prisión federal en Pensilvania. Al también japonés se le ordenó cumplir su condena desde marzo, pero un juez le otorgó la demora y todavía no se han revelado las razones de esta decisión.

El delito por el cual el traductor recibió sentencia fue el fraude bancario, debido a que usó la identidad del pelotero para hacer transacciones a su cuenta, que iban a apuestas ilegales. Se sabe que comenzó con esta práctica en 2021, pero desde el 2018 tuvo manejo de las cuentas bancarias de Ohtani.

Si se confirmaba alguna vinculación de Ohtani en estos actos, el pelotero podría haber perdido su carrera en la MLB, pero al final fue declarado inocente y sigue con sus grandes actuaciones en el terreno de juego con los Dodgers.

Mizuhara admitió haber hecho más de 19.000 apuestas, se declaró culpable de fraude y presentó una recaudación de impuestos falsa en 2024. Antes ya los Dodgers lo habían despedido de su cargo.

Lee también: Manchester City domina cómodamente al Wydad AC

Ippei Mizuhara is behind bars — Shohei Ohtani's former right-hand man and interpreter has surrendered to federal authorities.



Read more: https://t.co/GRwlgMTGqO pic.twitter.com/NGgKYjJYpV — TMZ (@TMZ) June 17, 2025

MLB