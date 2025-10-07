Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

El exbeisbolista venezolano Jesús Montero se encuentra recluido en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en Valencia, estado Carabobo, tras sufrir un accidente de tránsito recientemente.

Diversas fuentes vinculadas al beisbol nacional confirmaron el hecho, aunque hasta el momento se desconocen las causas oficiales del siniestro, y el pronóstico médico del paciente permanece reservado.

Montero, de 35 años, es recordado por su paso por las Grandes Ligas, donde defendió los colores de los Yankees de Nueva York y Marineros de Seattle durante cinco temporadas. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), dejó huella como toletero de los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia, equipos con los que protagonizó momentos destacados en la pelota criolla.

Desde distintos sectores del beisbol venezolano se han expresado muestras de apoyo y solidaridad hacia el expelotero y su entorno familiar.

