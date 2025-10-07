Martes 07 de octubre de 2025
Deportes

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Su pronóstico se encuentra reservado a la espera de su evolución física

Por Daniel García

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El exbeisbolista venezolano Jesús Montero se encuentra recluido en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en Valencia, estado Carabobo, tras sufrir un accidente de tránsito recientemente.

Diversas fuentes vinculadas al beisbol nacional confirmaron el hecho, aunque hasta el momento se desconocen las causas oficiales del siniestro, y el pronóstico médico del paciente permanece reservado.

Montero, de 35 años, es recordado por su paso por las Grandes Ligas, donde defendió los colores de los Yankees de Nueva York y Marineros de Seattle durante cinco temporadas. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), dejó huella como toletero de los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia, equipos con los que protagonizó momentos destacados en la pelota criolla.

Desde distintos sectores del beisbol venezolano se han expresado muestras de apoyo y solidaridad hacia el expelotero y su entorno familiar.

Lee también: Los Dodgers ponen en aprietos a los Filis en la Serie Divisional

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Activan servicio de agua en parroquias del norte de Maracaibo

Activan servicio de agua en parroquias del norte de Maracaibo

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a una venezolana en Chile

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a una venezolana en Chile

Vladimir Putin celebra sus 73 años de vida

Vladimir Putin celebra sus 73 años de vida

Los Dodgers ponen en aprietos a los Filis en la Serie Divisional

Los Dodgers ponen en aprietos a los Filis en la Serie Divisional

Uefa aprueba que el Barcelona-Villarreal se juegue en Miami

Uefa aprueba que el Barcelona-Villarreal se juegue en Miami

Colapsa edificio en el centro de Madrid: Hay varios heridos

Colapsa edificio en el centro de Madrid: Hay varios heridos

MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025

MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025

Jackson Chourio selló victoria de Cerveceros ante Cachorros en la Serie Divisional

Jackson Chourio selló victoria de Cerveceros ante Cachorros en la Serie Divisional

Cabimas abre hoy sus brazos para recibir a la Virgen del Rosario

Cabimas abre hoy sus brazos para recibir a la Virgen del Rosario

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Noticias Relacionadas

Sucesos

Amenazaron a un hombre con una pistola en plena vía de Cuatricentenario

La arremetida quedó grabada
Deportes

Uefa aprueba que el Barcelona-Villarreal se juegue en Miami

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitó que el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga entre Villarreal y Barcelona se dispute en Miami
Deportes

MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025

En esta edición, ningún pelotero venezolano figura entre los nominados, una ausencia que contrasta con la histórica presencia criolla en este tipo de distinciones.

Deportes

Jackson Chourio selló victoria de Cerveceros ante Cachorros en la Serie Divisional

El zuliano fue clave en el triunfo de su equipo que toma ligera ventaja en la Serie Divisional

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025