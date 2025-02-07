Martes 19 de agosto de 2025
Deportes

Extraductor de Ohtani es condenado a 57 meses de prisión por robar al jugador

Las apuestas deportivas llevaron a Mizuhara a robar casi 17 millones al estelar nipón de los Dodgers

Por Daniel García

Extraductor de Ohtani es condenado a 57 meses de prisión por robar al jugador
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este jueves 6 de febrero, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, John W. Holcomb, dictó sentencia de 57 meses de cárcel al extraductor japonés Ippei Mizuhara por el robo de casi 17 millones de dólares al estelar jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani.

En su decisión, el juez sentenció a Mizuhara a 57 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, además de devolver a Ohtani los casi 17 millones que le robó para el pago de deudas contraídas a través de apuestas deportivas.

La condena también establece que Mizuhara deberá pagar 1,1 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Como ciudadano japonés, Mizuhara, quien tiene previsto entregarse a las autoridades para comenzar a cumplir su condena el próximo 24 de marzo, enfrentaría una posible deportación a Japón, una vez cumpla la sentencia impuesta en su contra por el tribunal.

En un intento por evitar ser sentenciado por la pena solicitada por los fiscales, de 57 meses, Mizuhara se declaró culpable de los cargos en junio del pasado año y pidió al tribunal una sentencia de un año y medio de prisión, alegando que su accionar se debía a su adicción incontrolable a las apuestas.

Ante los argumentos de Mizuhara, los fiscales señalaron que el accionar delictivo del traductor japonés de 40 años, fue premeditado y que antes de sustraer el dinero de Ohtani, no había mostrado adicción alguna a las apuestas.

Recientemente, salieron a la luz pública, grabaciones de las llamadas realizadas a los bancos por Mizuhara, haciéndose pasar por Ohtani.

Mizuhara, quien había acompañado a Ohtani durante toda su carrera en las Grandes Ligas, fue despedido por los Dodgers en marzo del año pasado, cuando se enteraron de la investigación que lo relacionaba a apuestas deportivas, misma que reveló el robo que había realizado al vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, para pagar las deudas en las que había incurrido.

Tras hacerse pública la situación, Ohtani declaró que no había sido parte de ningún tipo de apuesta en ningún deporte.

«Nunca aposté en béisbol ni en ningún otro deporte. Nunca le pedí a nadie que hiciera eso en mi nombre. Nunca acudí a una casa de apuestas para apostar en deportes», dijo Ohtani en rueda de prensa el 25 de marzo de 2024, declaraciones que luego fueron sustentadas por la investigación realizada por la MLB.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Mayaguez supera a Lara para quedarse con el tercer lugar de la Serie del Caribe

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Zulia

Intenso calor en Maracaibo esta tarde: los aires no dan abasto

Según datos oficiales de AccuWeather, la temperatura actual en Maracaibo es de 30 °C, con una sensación térmica de 36 °C
Deportes

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

El conjunto de Xabi Alonso no jugó su mejor partido; sin embargo, le fue suficiente para doblegar a un Osasuna que se dedicó a defender su campo
Deportes

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La actividad estuvo encabezada por Aracelis León, quien es la presidenta de la WBSC

Deportes

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Carlos Mendoza y Miguel Cairo serán los encargados de escribir la historia esta noche


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025