Extraductor de Ohtani es condenado a 57 meses de prisión por robar al jugador

Este jueves 6 de febrero, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, John W. Holcomb, dictó sentencia de 57 meses de cárcel al extraductor japonés Ippei Mizuhara por el robo de casi 17 millones de dólares al estelar jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani.

En su decisión, el juez sentenció a Mizuhara a 57 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, además de devolver a Ohtani los casi 17 millones que le robó para el pago de deudas contraídas a través de apuestas deportivas.

La condena también establece que Mizuhara deberá pagar 1,1 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Como ciudadano japonés, Mizuhara, quien tiene previsto entregarse a las autoridades para comenzar a cumplir su condena el próximo 24 de marzo, enfrentaría una posible deportación a Japón, una vez cumpla la sentencia impuesta en su contra por el tribunal.

En un intento por evitar ser sentenciado por la pena solicitada por los fiscales, de 57 meses, Mizuhara se declaró culpable de los cargos en junio del pasado año y pidió al tribunal una sentencia de un año y medio de prisión, alegando que su accionar se debía a su adicción incontrolable a las apuestas.

Ante los argumentos de Mizuhara, los fiscales señalaron que el accionar delictivo del traductor japonés de 40 años, fue premeditado y que antes de sustraer el dinero de Ohtani, no había mostrado adicción alguna a las apuestas.

Recientemente, salieron a la luz pública, grabaciones de las llamadas realizadas a los bancos por Mizuhara, haciéndose pasar por Ohtani.

Mizuhara, quien había acompañado a Ohtani durante toda su carrera en las Grandes Ligas, fue despedido por los Dodgers en marzo del año pasado, cuando se enteraron de la investigación que lo relacionaba a apuestas deportivas, misma que reveló el robo que había realizado al vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, para pagar las deudas en las que había incurrido.

Tras hacerse pública la situación, Ohtani declaró que no había sido parte de ningún tipo de apuesta en ningún deporte.

«Nunca aposté en béisbol ni en ningún otro deporte. Nunca le pedí a nadie que hiciera eso en mi nombre. Nunca acudí a una casa de apuestas para apostar en deportes», dijo Ohtani en rueda de prensa el 25 de marzo de 2024, declaraciones que luego fueron sustentadas por la investigación realizada por la MLB.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Mayaguez supera a Lara para quedarse con el tercer lugar de la Serie del Caribe