Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

El pelotero venezolano Ezequiel Tovar conectó su séptimo cuadrangular de la temporada este lunes 18 de agosto en el triunfo de Rockies de Colorado 4-3 ante Dodgers de Los Angeles.

Tovar lo hizo en la parte baja del séptimo episodio ante los envíos de Yoshinobu Yamamoto paga igualar las acciones tres carreras por tres.

Este significó el séptimo jonrón de la campaña para el criollo, que cuenta con un promedio de .274, con 63 imparables y 22 empujadas.

Posteriormente, Colorado dejaría en el terreno a Los Angeles gracias a un imparable en la novena entrada de Warming Bernabel. Cabe destacar que Tovar inició la "fiesta" con un doblete.

Ezequiel Tovar con el empate para los Rockies. ¡JONRÓN! 🫡 pic.twitter.com/OLevbmns3r — MLB Español (@mlbespanol) August 19, 2025

