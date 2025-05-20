Ezequiel Tovar tronó otro vuelacerca por segunda jornada consecutiva

El venezolano Ezequiel Tovar volvió a demostrar su poder ofensivo al conectar su segundo cuadrangular de la temporada, aunque los Rockies de Colorado cayeron 9-3 ante los Filis de Filadelfia en el Coors Field de Denver.

El torpedero aragueño, que venía de una jornada explosiva el domingo, sacudió un batazo solitario de 418 pies por el jardín izquierdo en la primera entrada ante el dominicano Cristopher Sánchez.

Tovar cerró la noche con dos hits en cuatro turnos, dos remolques y una anotada, elevando su promedio ofensivo a .275 en lo que va de campaña, con 22 imparables, siete anotaciones y ocho impulsadas.

Lee también: Gustavo García vuelve como director técnico de Brillantes en sustitución de Cedres