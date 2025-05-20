Fallece Nino Benvenuti, leyenda del boxeo italiano y campeón olímpico

El mundo del boxeo despide a Nino Benvenuti, una de las máximas figuras del deporte italiano, quien falleció este martes en Roma a los 87 años, según informaron medios locales.

Benvenuti, nacido en Isola d’Istria en 1938, dejó una huella imborrable en la historia del pugilismo. Fue campeón mundial del peso medio entre 1967 y 1970 y del peso superwelter entre 1965 y 1966, además de coronarse campeón europeo del peso medio entre 1965 y 1967.

Su brillante carrera fue reconocida en 1968, cuando se convirtió en el primer italiano en recibir el prestigioso título de "Peleador del Año". También fue el único boxeador de su país en ostentar títulos mundiales en dos categorías, consolidando su lugar entre los grandes del deporte.

Tras su retiro, Benvenuti continuó su vínculo con el boxeo como comentarista en la RAI, además de ser incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, convirtiéndose en el primer italiano en recibir tal reconocimiento. También fue distinguido en el Salón de la Fama del Deporte Italoamericano, junto a figuras legendarias como Rocky Marciano y Joe DiMaggio.

Su legado queda marcado en la historia del deporte, siendo un referente indiscutible del boxeo italiano.

Noticia al Día / EFE

