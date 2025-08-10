Domingo 10 de agosto de 2025
Deportes

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Japón se enluta tras el fallecimiento de dos pugilistas durante la misma cartelera celebrada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio

Por Daniel García

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera
El mundo del boxeo se encuentra consternado tras el fallecimiento de los pugilistas japoneses Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, quienes sufrieron lesiones cerebrales fatales en combates distintos durante la misma cartelera celebrada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio.

Shigetoshi Kotari, de 28 años, empató a 12 asaltos frente al campeón superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico, Yamato Hata. Poco después del combate, perdió el conocimiento y fue sometido a una cirugía para tratar un hematoma subdural. Su fallecimiento fue confirmado el viernes.

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) expresó su pesar en redes sociales: "Descansa en paz, Shigetoshi Kotari. El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés, un guerrero en el ring y un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa."

Hiromasa Urakawa, también de 28 años, falleció el sábado tras sufrir lesiones similares en su combate ante Yoji Saito, donde fue derrotado por nocaut. Fue intervenido quirúrgicamente mediante una craneotomía para tratar otro hematoma subdural, pero no logró recuperarse.

La OMB también lamentó su partida: "Esta desgarradora noticia llega pocos días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y a la comunidad boxística japonesa en estos momentos tan difíciles."

En respuesta a estos trágicos acontecimientos, la Comisión Japonesa de Boxeo anunció que todas las peleas de campeonato de la Federación Oriental y del Pacífico serán reducidas de 12 a 10 asaltos, como medida preventiva.

Lee también: 167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

