Falleció el boxeador venezolano Eleazar Aguilera tras estar meses en coma

Este miércoles, 8 de octubre se dio a conocer el fallecimiento del boxeador venezolano Eleazar Aguilera, luego de que estuviera desde abril en coma.

La información fue confirmada por familiares y allegados del púgil de 29 años, quien había sido hospitalizado el pasado 6 de abril luego de que se presentaran ciertas irregularidades durante un combate por el título FEDELATIN de la Asociación Mundial de Boxeo la noche anterior de ser internado, el pleito fue realizado en las instalaciones de Terraza Vip Sport en Macuto, estado La Guaira.

Última pelea

El combate generó polémica e indignación entre los aficionados y allegados de Aguilera, puesto que en su pelea, el rival, Romen Brito, resultó ganador tras propinar reiterados golpes presuntamente ilegales a Eleazar, quien se desvaneció en pleno choque, exactamente en el octavo asalto.

Aguilera estuvo inconsciente por un par de minutos arriba del ring y el cuerpo médico, bomberos y paramédicos le ofrecieron primeros auxilios para estabilizarlo, sin embargo, fue llevado de emergencia a un centro de salud del estado La Guaira, para atender su cuadro de descompensación.

Lee también: Boxeador venezolano desaparece en Miami: Sus padres desesperados piden ayuda

Noticia al Día/Información de Meridiano