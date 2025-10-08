Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Falleció el boxeador venezolano Eleazar Aguilera tras estar meses en coma

Aguilera había sido hospitalizado el pasado 6 de abril luego de que se presentaran ciertas irregularidades durante un combate por el título FEDELATIN

Por María Briceño

Falleció el boxeador venezolano Eleazar Aguilera tras estar meses en coma
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este miércoles, 8 de octubre se dio a conocer el fallecimiento del boxeador venezolano Eleazar Aguilera, luego de que estuviera desde abril en coma.

La información fue confirmada por familiares y allegados del púgil de 29 años, quien había sido hospitalizado el pasado 6 de abril luego de que se presentaran ciertas irregularidades durante un combate por el título FEDELATIN de la Asociación Mundial de Boxeo la noche anterior de ser internado, el pleito fue realizado en las instalaciones de Terraza Vip Sport en Macuto, estado La Guaira.

Última pelea

El combate generó polémica e indignación entre los aficionados y allegados de Aguilera, puesto que en su pelea, el rival, Romen Brito, resultó ganador tras propinar reiterados golpes presuntamente ilegales a Eleazar, quien se desvaneció en pleno choque, exactamente en el octavo asalto.

Aguilera estuvo inconsciente por un par de minutos arriba del ring y el cuerpo médico, bomberos y paramédicos le ofrecieron primeros auxilios para estabilizarlo, sin embargo, fue llevado de emergencia a un centro de salud del estado La Guaira, para atender su cuadro de descompensación.

Lee también: Boxeador venezolano desaparece en Miami: Sus padres desesperados piden ayuda

Noticia al Día/Información de Meridiano

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trujillo habilita infraestructura para recibir vuelos internacionales durante canonización de JGH

Trujillo habilita infraestructura para recibir vuelos internacionales durante canonización de JGH

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

La pluma que bordó la fe zuliana

La pluma que bordó la fe zuliana

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

"Yo si soy una dama, payasa": Fuerte enfrentamiento entre la hija de Diomedes Díaz y la viuda de Martín Elías

Noticias Relacionadas

Deportes

Falleció el boxeador venezolano Eleazar Aguilera tras estar meses en coma

Aguilera había sido hospitalizado el pasado 6 de abril luego de que se presentaran ciertas irregularidades durante un combate por el título FEDELATIN

Educación

Venezuela obtiene oro, plata y bronce en la Olimpiada de Nanotecnología

El evento fue organizado e impulsado por la República Islámica de Irán, con la participación de distinguidos jueces
Deportes

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano convirtió el gol de campo que selló la victoria 23-20 sobre los Buffalo Bills
Al Dia

Águilas cumplió décimo día de prácticas en Maracaibo con la incorporación de Yonathan Perlaza

El destacado jugador viene de una extraordinaria campaña con la filial triple A de los Padres de San Diego

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025