Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

El fútbol alemán está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Frank Mill, exdelantero internacional y miembro del plantel campeón del mundo en el Mundial de Italia 1990, quien murió a los 67 años a causa de un infarto fulminante.

El deceso fue confirmado por el club Rot-Weiss Essen, institución en la que Mill inició su carrera profesional en 1972. Posteriormente, el atacante tuvo destacadas etapas en Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund y Fortuna Düsseldorf, acumulando más de 380 partidos en la Bundesliga y 123 goles a lo largo de su trayectoria.

Mill fue convocado en 17 ocasiones por la selección nacional alemana, formando parte del equipo dirigido por Franz Beckenbauer que conquistó el título mundial en 1990. Aunque no disputó minutos en el torneo, su presencia en el grupo lo convirtió en parte de una generación histórica para el fútbol germano. También obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Durante su paso por Borussia Dortmund, fue pieza clave en la obtención de la Copa Alemana en 1989, y participó en el subcampeonato de la Bundesliga en 1992 y la final de la Copa de la UEFA en 1993.

Mill falleció en la madrugada del martes 5 de agosto, mientras se encontraba en Italia para participar en la grabación de un documental sobre el título mundial de 1990.

Según medios locales, sufrió un paro cardíaco en el aeropuerto de Milán, y aunque fue reanimado, no logró recuperarse de las secuelas de un derrame cerebral sufrido meses atrás.

El presidente del Borussia Dortmund, Dr. Reinhold Lunow, expresó: “Sin Frank Mill, el Borussia Dortmund no habría ganado la copa en 1989. Fue uno de mis héroes y un invitado muy bienvenido en nuestro estadio en los últimos años”.

Frank Mill deja tres hijos: Vanessa, Kevin y Max. Su legado permanece como símbolo de profesionalismo, entrega y pasión por el deporte.

