Falleció el exentrenador neerlandés Leo Beenhakker a sus 82 años

Este jueves 10 de abril falleció el neerlandés Leo Beenhakker, de 82 años, quien fue entrenador de Ajax, Real Madrid, Feyenoord y la selección holandesa, entre otros equipos y selecciones.

‘Don Leo’, como apodaban a Beenhakker, ganó tres Ligas seguidas con el Real Madrid de ‘La Quinta del Buitre’, con el que dominó el fútbol español. Además ganó el título nacional dos veces con el Ajax y una vez con el Feyenoord.

Antes de su llegada al Bernabéu, el técnico inicio su aventura en el fútbol español al frente del Zaragoza, entre 1981 y 1984. Nacido el 2 de agosto de 1942 en Róterdam, Beenhakker desempeñó gran parte de su carrera como técnico en España y en su país natal, Países Bajos.

Es el único entrenador que ha ganado la Eredivisie con el Ajax (en 1979-80 y en 1989-90) y el Feyenoord (en 1998-99). Beenhakker dirigió a lo largo de su carrera en los banquillos a un total de 11 clubes y cuatro selecciones durante sus 45 años como entrenador.

En 1990 estuvo a cargo de la selección nacional holandesa durante el Mundial de Italia. También entrenó a Arabia Saudita, Trinidad y Tobago y Polonia, a la que llevó en 2007 a la primera Eurocopa de su historia.

Beenhaker sucedió a Luis Molowny —quien había ganado LaLiga, la Copa del Rey y dos Copas de la UEFA en la capital española— en 1986 y llevó al equipo ya en plena Quinta del Buitre a tres títulos consecutivos de Primera División. En ese mismo período, también ganaron la Copa del Rey y la Supercopa de España. Solo se resistió la Copa de Europa.

Es el último técnico en ganar tres Ligas seguidas en el Real Madrid. En 1989, Leo se despidió del equipo blanco ganando la Liga y la Copa. Era la tercera seguida con el neerlandés a los mandos, la cuarta consecutiva de la Quinta del Buitre. Pero su futuro al frente del banquillo blanco quedó marcado desde el 5-0 en San Siro en las semifinales de la Copa de Europa.

Leo Beenhakker se encontraba en un estado de salud muy delicado. Meses atrás empezaron a saltar las alarmas en su país. Rob Jansen, conocido agente,reveló algunos datos inquietantes al respecto está pasando por una situación. "Realmente no se siente bien, ya no sale de casa", admitía. René van der Gijp, ex futbolista profesional holandés dio más pistas y explicó que "a veces voy a comer con Casper (médico de Beenhakker) y siempre le digo: ‘Llévate a Leo contigo’. Pero (Beenhakker) siempre se niega. Es muy triste".

Comunicado Oficial: fallecimiento de Leo Beenhakker. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2025

