Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

El futbolista ecuatoriano de Mushuc Runa, Marcos Olmedo, falleció durante la madrugada de este domingo 24 de agosto en un accidente de tránsito ocurrido en Quinindé.

Según versiones extraoficiales, el accidente dejó dos muertos, uno de ellos el ex campeón de Copa Ecuador con El Nacional. El volante llegó a Mushuc Runa para este semestre, pero jugó apenas cuatro partidos.

Aún no hay pronunciamiento oficial de alguno de los clubes; sin embargo, otros medios señalan que el futbolista se habría quedado dormido al volante, lo que causó el accidente.

Tras conocerse la noticia, ya hubo varios mensajes de condolencia por lo ocurrido con el prometedor jugador de 26 años. Las autoridades de tránsito tampoco han emitido algún tipo de comunicado.

🇪🇨 | Tragedia en Esmeraldas: El jugador de Mushuc Runa, Marcos Olmedo, falleció en un accidente de tránsito en el Cantón Quinindé. El fútbol ecuatoriano está de luto. 🕊️ #MarcosOlmedo #MushucRuna pic.twitter.com/1bATeG72rf — Expedientes (@Expedientes_ec) August 24, 2025

Noticia al Día