Fanáticos de la Vinotinto no podrán usar franelas de la selección en sectores locales del estadio Nacional de Chile

La Vinotinto enfrentará de visita a la selección chilena en continuación a las Eliminatorias Sudamericanas que iniciarán el próximo 15 de noviembre que marcarán la undécima y duodécima jornada rumbo al Mundial 2026.

El duelo ante la selección austral será el próximo 19 del presente mes en el estadio Nacional a las 8.00 pm, hora venezolana. Los fanáticos de la selección nacional dirigida por Fernando "Bocha" Batista tendrán habilitados los sectores Galería Sur y Codo Andes Sur, y solo podrán ingresar con camiseta de su selección en estas áreas.

Desde el portal Puntoticket (@puntoticket) aclararon indicaron que "mientras no ingresen con indumentaria apoyando a Venezuela, puedes ingresar a un sector para público local".

"Por medidas de seguridad para los asistentes, deberán considerar lo siguiente: todo hincha venezolano que compre entradas en sectores no asignados para la hinchada visitante no podrá ingresar al estadio bajo ninguna circunstancia".

