Félix Hernández, Álex Ramírez y Magglio Ordóñez serán exaltados al Salón de la Fama venezolano

Félix Hernández, Álex Ramírez, Magglio Ordoñez, elegidos por el Comité Contemporáneo, y Humberto Oropeza y José Ettedgui, elegidos por el Comité Histórico, serán los nuevos exaltados al Salón de la Fama venezolano Clase 2025.

Estos comités son los encargados de reconocer el talento y las contribuciones de jugadores y figuras fuera del terreno que han marcado la historia del béisbol venezolano en diferentes épocas.

En el caso de Félix Hernández (mejor conocido como "El Rey"), es uno de los lanzadores más dominantes de la historia de Venezuela, y entre sus hazañas está un premio Cy Young y un Juego Perfecto con la camiseta de Marineros de Seattle (MLB).

A su vez, defendió las camisetas de Cardenales de Lara y Navegantes de Magallanes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Magglio Ordóñez dejó huella en las Grandes Ligas con Tigres de Detroit, mientras que disputó diez temporadas con Caribes de Anzoátegui en la LVBP. Asimismo, Álex Ramírez es una leyenda absoluta tanto en Venezuela como en Japón.

Humberto Oropeza estuvo cinco décadas como directivo de Cardenales de Lara y José Ettedgui fue una figura clave en el beisbol venezolano, específicamente con Navegantes del Magallanes.

