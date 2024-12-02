Viernes 19 de septiembre de 2025
Félix Hernández y Johan Santana: exaltados al Salón de la Fama del beisbol latino

Los lanzadores venezolanos Félix Hernández y Johan Santana han entrado de manera oficial al mundo de los inmortales en el…

Por pasante2

Félix Hernández y Johan Santana: exaltados al Salón de la Fama del beisbol latino
Los lanzadores venezolanos Félix Hernández y Johan Santana han entrado de manera oficial al mundo de los inmortales en el beisbol latino, consolidándose como leyendas del béisbol latinoamericano y reconociendo sus actuaciones estelares en la mejor liga de beisbol del mundo.

Los serpentineros tendrán su nombre en la inmortalidad este lunes 2 de diciembre en Punta Cana, República Dominicana, al igual que Alfonso Soriano, Alex Rodríguez y Andruw Jones.

De este modo, aumenta a 14 la lista de toleteros criollos incluidos en Salón de la Fama del beisbol latino, juntándose a figuras como Luis Aparicio, Andrés Galarraga, David Concepción, Jesús Marcano Trillo, Antonio Armas, César Tovar, Luis Salazar, Oswaldo Guillén, Omar Vizquel, Edgardo Alfonzo, Bob Abreu y Baudilio Díaz.

Durante sus 14 campañas en la gran carpa, todas con los Marineros de Seattle, Hernández tuvo 418 presentaciones en el montículo, donde registró 169 triunfos, 136 perdidos, 2524 abanicados, 3.42 de efectividad y un WHIP de 1.20. Ganó el Cy Young en 2010 y seis veces tanto el Juego de Estrellas como el título en efectividad. Es el pitcher venezolano con más victorias en la historia de la MLB.

Por su lado, Santana disputó 12 zafras en las Grandes Ligas, ocho con Twins de Minnesota y cuatro con Mets de Nueva York, dejando una marca de 139 victorias, 78 derrotas, 1988 ponches, efectividad de 3.20 y 1.13 de WHIP en 360 aperturas. Se hizo dos veces con el Cy Young (2004 y 2006), fue seleccionado cuatro veces al para el Juego de Estrellas, ganó un Guante de Oro y en tres ocasiones el título de efectividad. Es el tercer lanzador criollo con mayor cantidad de juegos ganados.

