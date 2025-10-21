Martes 21 de octubre de 2025
Deportes

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Barcelona suma seis puntos en tres jornadas disputadas

Por Christian Coronel

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El FC Barcelona se reencontró con la victoria en la Uefa Champions League 2025-26 de manera contundente, al golear 6-1 al Olympiacos en el Estadi Olímpic de Montjuïc.

Este triunfo, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga, es el primero que consiguen los azulgranas en casa esta temporada europea y el segundo en total, sirviendo para reponerse de la reciente derrota ante el PSG.

La gran figura de la noche fue Fermín López, quien deslumbró con un hat-trick. A la fiesta goleadora se unieron Marcus Rashford, con un doblete, y Lamine Yamal, quien convirtió un penal que dedicó a su novia, Nicki Nicole. Por parte del conjunto griego, Ayoub El Kaabi anotó el gol del honor al inicio del segundo tiempo.

El partido tuvo un punto de inflexión clave. Pese a que el Barça se fue al descanso con ventaja de 2-0 (dos goles de Fermín) y Olympiacos descontó en el complemento, la controversial expulsión del argentino Santiago Hezze cambió el rumbo del juego.

Con un hombre más, el dominio ‘culé’ fue absoluto. Aunque la superioridad del Barcelona fue innegable, el arbitraje del suizo Urs Schnyder no estuvo exento de polémica. Con esta goleada, el Barça suma puntos vitales y escala posiciones en el torneo.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Delincuentes en fuga impactaron contra vehículo escolar y mataron a un niño en Chile

Delincuentes en fuga impactaron contra vehículo escolar y mataron a un niño en Chile

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Si la traen a este lugar es porque la quieren enamorar: Hotel El Paseo

Si la traen a este lugar es porque la quieren enamorar: Hotel El Paseo

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia

Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia

Noticias Relacionadas

Al Dia

La Navidad lee en la Biblioteca Pública “María Calcaño”

Conjuntos musicales dieron la bienvenida al Ángel de la Navidad, durante el sabroso Parrandón navideño 2025.
Deportes

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa este martes 21 de octubre, iniciando la segunda…
Deportes

Néstor Corredor es nombrado mánager de Venezuela para la Copa América de Béisbol

Junto a Corredor, el cuerpo técnico estará integrado por Jorge Córdova como coach de pitcheo y Raúl Padrón como coach de bateo
Al Dia

Juego entre Águilas y Tigres quedó pospuesto

Inconvenientes en la vía que impidieron la llegada del equipo zuliano a la ciudad de Maracay.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025