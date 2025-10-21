Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

El FC Barcelona se reencontró con la victoria en la Uefa Champions League 2025-26 de manera contundente, al golear 6-1 al Olympiacos en el Estadi Olímpic de Montjuïc.

Este triunfo, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga, es el primero que consiguen los azulgranas en casa esta temporada europea y el segundo en total, sirviendo para reponerse de la reciente derrota ante el PSG.

La gran figura de la noche fue Fermín López, quien deslumbró con un hat-trick. A la fiesta goleadora se unieron Marcus Rashford, con un doblete, y Lamine Yamal, quien convirtió un penal que dedicó a su novia, Nicki Nicole. Por parte del conjunto griego, Ayoub El Kaabi anotó el gol del honor al inicio del segundo tiempo.

El partido tuvo un punto de inflexión clave. Pese a que el Barça se fue al descanso con ventaja de 2-0 (dos goles de Fermín) y Olympiacos descontó en el complemento, la controversial expulsión del argentino Santiago Hezze cambió el rumbo del juego.

Con un hombre más, el dominio ‘culé’ fue absoluto. Aunque la superioridad del Barcelona fue innegable, el arbitraje del suizo Urs Schnyder no estuvo exento de polémica. Con esta goleada, el Barça suma puntos vitales y escala posiciones en el torneo.

