Fernando Alonso lideró el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón mundial de Fórmula 1, registró el mejor tiempo este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, decimooctava cita del calendario, celebrada en el circuito urbano de Marina Bay.

En su vuelta más rápida, Alonso completó los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense —donde ya celebró dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010), en 1 minuto, 31 segundos y 116 milésimas. Superó por 150 milésimas al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y por 276 al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo. Todos marcaron sus tiempos con neumáticos de compuesto blando.

El segundo entrenamiento libre se disputará en horario nocturno, bajo condiciones similares a las que se vivirán en la clasificación del sábado y en la carrera del domingo.

