Fernando "Bocha" Batista está en la mira de la selección peruana

Tras la contundente derrota 6-3 frente a Colombia en Maturín, la Federación Venezolana de Fútbol decidió poner fin al ciclo de Fernando "Bocha" Batista como seleccionador nacional. Con su salida, La Vinotinto inicia la búsqueda de un nuevo estratega, mientras que el técnico argentino, de 55 años, sería contactado por Perú.

Batista asumió el mando de Venezuela con la misión de llevar al país a su primera participación mundialista, un objetivo que despertó grandes expectativas entre la afición. No obstante, los resultados no acompañaron ese sueño, y la eliminación del equipo en las eliminatorias sudamericanas precipitó su salida.

A pesar del revés, el seleccionador argentino podría tomar un nuevo rumbo dentro del continente. Según reportes recientes, ya habría despertado el interés de la selección peruana, e incluso se habría producido un primer acercamiento con el entrenador.

Durante la más reciente emisión del programa Full Deporte, el periodista Eddie Fleischman reveló que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha mostrado interés en el técnico argentino Fernando Batista. Aunque aún no existe una propuesta formal, Fleischman indicó que ya se habría producido un primer acercamiento para conocer la situación actual del entrenador.

“Según la información que manejo, en Videna hay intención de contratar a un nuevo técnico. Al menos ya se dio una conversación, no sé qué tan formal fue, pero existe interés en Fernando Batista, el argentino que dirigió a Venezuela en las Eliminatorias y quedó fuera tras la derrota 6-3 ante Colombia en la última fecha”, comentó el periodista.

🚨 ¿De La Vinotinto a La Blanquirroja? | Según @E_FLEISCHMAN, la FPF ha contactado con Fernando “Bocha” Batista, último DT de Venezuela 🇻🇪 para el proceso de Norteamérica 2026.



¿Buena opción para tomar el control de la selección peruana 🇵🇪? 😳 pic.twitter.com/DJPFW5KW8L — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 16, 2025

