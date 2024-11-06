Fernando "Bocha" Batista: "Josef sigue en la órbita de la Vinotinto"

Tras la ausencia del atacante Josef Martínez para las próximas jornadas de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Chile, el seleccionador nacional, Fernando "Bocha" Batista dejó claro en entrevista con Diario El Líder que el jugador que milita en el CF de Montreal de la MLS sigue en los planes de la selección con miras a la clasificación al Mundial 2026.

“Tengo que dejar claro que no hay ninguna diferencia extradeportiva ni con Josef ni con ningún jugador de la selección", expresó Batista tras la ausencia del carabobeño en la lista de convocados para la undécima y duodécima jornada de Eliminatorias.

"Nosotros fuimos los primeros que apoyamos a Josef en su recuperación, al enviar un médico de la selección para ayudar a que se curara de la pubalgia. Nos alegra que se haya recuperado y la actualidad que vive. Josef sigue en la órbita de la Vinotinto como Marqués o Córdova”, añadió.

Josef Martínez es la principal ausencia en el ataque de la Vinotinto para afrontar la doble jornada sudamericana tras el dulce presente que vive con su club en la MLS, donde el criollo terminó como jugador más destacado de su equipo tras aportar 14 goles y tres asistencias en 24 partidos disputados.

