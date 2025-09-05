Viernes 05 de septiembre de 2025
Deportes

Ferrari rendirá homenaje a Niki Lauda durante el GP de Italia

La escudería italiana rendirá honor al primer mundial de Lauda logrado hace medio siglo

Por Daniel García

Ferrari rendirá homenaje a Niki Lauda durante el GP de Italia
Foto: Agencias
Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1, usará una decoración especial en sus monoplazas durante el Gran Premio de Italia, que se realizará el próximo fin de semana, como homenaje al primer mundial de Nikki Lauda, cosechado en 1975, hace 50 años.

«En el Gran Premio de Italia en Monza, la escuderia Ferrari HP rinde homenaje al 50 aniversario del primer título mundial de Niki Lauda», informó Ferrari.

La emblemática decoración del 312-T de 1975 viajará hasta el ‘Templo de la Velocidad en Monza’, representada en los coches de Charles Leclerc, último ganador de Ferrari en Italia (2019 y 2024), y de Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo.

Allí, en el mítico circuito que reúne cada temporada a los afamados ‘tifosi’, Lauda conquistó el primero de sus tres mundiales (1975, 76 y 84), con un tercer puesto que, además, junto a la victoria de su compañero Clay Regazzoni, significó también la consecución del campeonato de constructores para el ‘Cavallino Rampante’.

La escudería modificará el tono rojo para que coincidida con el de 1975 y, como principal novedad, recuperará el clásico blanco en la parte trasera, así como los nombres de los pilotos escritos en letra cursiva.

Variará también la tipografía de los números, en este caso negros sobre un fondo rectangular blanco; el alerón trasero, que será de color plata metalizado para evocar el aluminio utilizado en aquel período; y las ruedas, con un diseño inspirado en las llantas de la época.

Además, el día de la carrera, el 7 de septiembre, todo el equipo vestirá un uniforme especial inspirado en la temporada de 1975. Leclerc y Hamilton llevarán monos, zapatos y cascos especialmente diseñados con el estilo y los colores de 1975. 

EFE

Hoy se cumplen 28 años de la muerte de Madre Teresa de Calcuta

Seis años después de su muerte, en octubre de 2003, fue beatificada por el papa Juan Pablo II y proclamada santa por Francisco en 2016.
Argentina goleó a la Vinotinto en la despedida de Messi

Un contundente 3-0 desboronó el orden que mantuvo en gran parte de la primera mitad del juego.
Messi llora previo a su último duelo de Eliminatorias como local

En el calentamiento, el astro argentino no pudo contener el llanto
Así saldrá la Vinotinto para enfrentar a Argentina

El cuadro nacional asume un reto histórico en su objetivo mundialista

