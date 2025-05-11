Festejo por ascenso de Hamburgo a la Bundesliga deja 25 heridos

Hamburgo aseguró su ascenso a la Bundesliga (primera división alemana) después de golear 6-1 al Ulm en su cancha ante 56.600 espectadores.

Un total de 25 personas resultaron heridas el sábado en el Voksparkstadion de Hamburgo durante las celebraciones por el ascenso del club a la primera división de la Bundesliga, una de ellas "entre la vida y la muerte".

"Tras el pitido final, los aficionados invadieron el terreno de juego. Después, algunos aficionados resultaron heridos", explicaron este domingo 11 de mayo los bomberos de Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania.

Cabe destacar que cerca de 65 unidades de servicios de socorro y bomberos de la ciudad fueron movilizados.

Noticia al Dia / DW