Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por "perturbar" a sus vecinos

El futbolista brasileño Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid y figura de la selección nacional, fue procesado por la justicia brasileña por una presunta “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos”, tras la celebración de su cumpleaños número 25 en una exclusiva finca de eventos en Río de Janeiro.

El caso está siendo tramitado por el 9º Juzgado Especial Penal de Río, instancia encargada de atender delitos menores. La denuncia fue presentada por un vecino del lugar donde se realizó la fiesta, la cual se extendió desde el 19 de julio hasta la madrugada del 21. Según el denunciante, el evento generó niveles de ruido que alteraron significativamente la tranquilidad de la comunidad.

De acuerdo con el diario O Globo, el vecino afectado contactó a la Policía Militar, que al llegar al sitio constató la música a alto volumen y el bullicio general. Aunque los asistentes acataron la orden de reducir el sonido, el denunciante asegura que, tras la retirada de los agentes, el volumen volvió a niveles “extremadamente altos”.

El Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro confirmó que se ha fijado una audiencia preliminar para el próximo 6 de noviembre, en la que se evaluará la continuidad del proceso.

La legislación brasileña contempla penas de entre 15 días y 3 meses de prisión, o el pago de una multa, para quienes incurran en el delito de perturbación de la tranquilidad pública.

La prensa local también destacó que la celebración organizada por Vinícius fue una auténtica macrofiesta, con cerca de 500 invitados, espectáculos musicales, incluyendo una presentación del rapero Travis Scott, fuegos artificiales y atracciones similares a las de un parque de diversiones.

Hasta el momento, ni el jugador ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre el caso.