Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Este sábado 18 de octubre, el municipio San Francisco se vestirá de gala para recibir una jornada deportiva de alto nivel con el enfrentamiento entre los equipos “Estrellas de Seguridad” y “Glorias Deportivas del Zulia”. El encuentro está pautado para las 4:00 de la tarde en el Estadio de La Coromoto, ubicado en la urbanización del mismo nombre, justo detrás de la sede de la Alcaldía.

Se espera una nutrida asistencia de público para disfrutar de este espectáculo deportivo, que contará con la presencia de destacadas autoridades. Entre los invitados especiales se encuentran el ingeniero Héctor Soto, alcalde del municipio San Francisco; el General de División Viloria Sosa por el CPBEZ; el Comisario Mayor Guillermo Parra Pulido por el CPNB; el Comisario General Willians Rivas por el CICPC; el General de Brigada Erich Rafael Gómez Barreto por Polisur; José Gregorio Hernández y el C/G Ernesto Ibarra por la Dirección Municipal de Seguridad y Orden Público; el director de deporte Alex Ayala; y Douglas Urribarrí por Funglodve-Zulia.

El equipo “Glorias Deportivas del Zulia” presentará un roster de lujo encabezado por el campeón mundial de softbol Rafael “Rafito” Flores, junto a figuras como Ronny Mejías, Jackson Chourio (padre), Ramón Jones y Carlos Álvarez. La dirección técnica estará a cargo de Franklin García, presidente de la Asociación de Softbol del Zulia, quien ha conformado una plantilla de grandes expectativas.

Por su parte, el equipo “Estrellas de Seguridad” reúne a los mejores jugadores del torneo homenaje a las Glorias Deportivas del Estado, en el cual el CPBEZ se coronó campeón. Este conjunto estará liderado por Jesús Chacón, Leonel Reyes, Davis Chourio y Rafael Sulbarán. La plantilla incluye representantes de distintos cuerpos de seguridad: por Polisur, los hermanos Quevedo, Leomar Simancas, Johandry González y Marcos Ochoa; por el CPNB, Adrián Troconis, Elvis Espina, Carlos Piña y Osney Villalobos; por el CICPC, Felipe Montes, Douglas González, Félix Troncoso, Cristhian García, Nirio Jiménez y Jesse Porras; y por el CPBEZ, Dennis Rondón, Robert Gutiérrez, José Peña, José Barríos, Alan Cambar, Franklin Andrade y Yovanny Chávez.

Como lanzadores invitados estarán Daniel López, José López y Nelson Villarroel, quienes prometen elevar el nivel competitivo del encuentro. El dirigente deportivo Luis Urribarrí, organizador del evento, extendió la invitación a toda la comunidad: “Esperamos un llenazo para que los amantes del deporte y la recreación asistan al Estadio Hermanos Zambrano y disfruten de esta gran fiesta deportiva”.

