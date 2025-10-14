Martes 14 de octubre de 2025
Deportes

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

El encuentro deportivo está pautado para las 4:00 de la tarde en el Estadio de La Coromoto

Por Daniel García

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este sábado 18 de octubre, el municipio San Francisco se vestirá de gala para recibir una jornada deportiva de alto nivel con el enfrentamiento entre los equipos “Estrellas de Seguridad” y “Glorias Deportivas del Zulia”. El encuentro está pautado para las 4:00 de la tarde en el Estadio de La Coromoto, ubicado en la urbanización del mismo nombre, justo detrás de la sede de la Alcaldía.

Se espera una nutrida asistencia de público para disfrutar de este espectáculo deportivo, que contará con la presencia de destacadas autoridades. Entre los invitados especiales se encuentran el ingeniero Héctor Soto, alcalde del municipio San Francisco; el General de División Viloria Sosa por el CPBEZ; el Comisario Mayor Guillermo Parra Pulido por el CPNB; el Comisario General Willians Rivas por el CICPC; el General de Brigada Erich Rafael Gómez Barreto por Polisur; José Gregorio Hernández y el C/G Ernesto Ibarra por la Dirección Municipal de Seguridad y Orden Público; el director de deporte Alex Ayala; y Douglas Urribarrí por Funglodve-Zulia.

El equipo “Glorias Deportivas del Zulia” presentará un roster de lujo encabezado por el campeón mundial de softbol Rafael “Rafito” Flores, junto a figuras como Ronny Mejías, Jackson Chourio (padre), Ramón Jones y Carlos Álvarez. La dirección técnica estará a cargo de Franklin García, presidente de la Asociación de Softbol del Zulia, quien ha conformado una plantilla de grandes expectativas.

Por su parte, el equipo “Estrellas de Seguridad” reúne a los mejores jugadores del torneo homenaje a las Glorias Deportivas del Estado, en el cual el CPBEZ se coronó campeón. Este conjunto estará liderado por Jesús Chacón, Leonel Reyes, Davis Chourio y Rafael Sulbarán. La plantilla incluye representantes de distintos cuerpos de seguridad: por Polisur, los hermanos Quevedo, Leomar Simancas, Johandry González y Marcos Ochoa; por el CPNB, Adrián Troconis, Elvis Espina, Carlos Piña y Osney Villalobos; por el CICPC, Felipe Montes, Douglas González, Félix Troncoso, Cristhian García, Nirio Jiménez y Jesse Porras; y por el CPBEZ, Dennis Rondón, Robert Gutiérrez, José Peña, José Barríos, Alan Cambar, Franklin Andrade y Yovanny Chávez.

Como lanzadores invitados estarán Daniel López, José López y Nelson Villarroel, quienes prometen elevar el nivel competitivo del encuentro. El dirigente deportivo Luis Urribarrí, organizador del evento, extendió la invitación a toda la comunidad: “Esperamos un llenazo para que los amantes del deporte y la recreación asistan al Estadio Hermanos Zambrano y disfruten de esta gran fiesta deportiva”.

Lee también: Águilas del Zulia reveló uniforme especial “City Connect” en honor a "La Chinita"

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Noticias Relacionadas

Al Dia

Se registró accidente de tránsito en el sector Indio Mara

Hasta el momento no se han reportado heridos
Al Dia

La LVBP calienta motores con el Campeonato de Mascotas: "Agui" se enfrenta a "Leo"

El carismático "Agui" demuestra su flow en una dinámica presentada por la LVBP
Deportes

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

El país aún no ha confirmado el estadio

Deportes

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

El experimentado atacante se suma a la lista de lesionados del cuadro catalán

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025