Fifa analiza repetir a Estados Unidos como sede para el próximo Mundial de Clubes de 2029, según informó UOL Esporte este miércoles 18 de junio.

A su vez, se está evaluando ampliarlo a 48 equipos, tal cual como sucederá con la Copa del Mundo de selecciones, que se celebrará en 2026.

El pedido es de los grandes clubes europeos, que se quedaron fuera del certamen (Liverpool, Barcelona, Manchester United, AC Milan).

