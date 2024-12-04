Este martes la Fifa anunció los bombos para el sorteo del Mundial de Clubes que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El Real Madrid, vigente campeón de la Uefa Champions League, compartirá bombo con Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Flamengo, Palmeiras, Fluminense y River Plate.

En el bombo 2, formado solo por equipos de la Uefa, estarán Atlético de Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Oporto, Benfica, Juventus y Salzburgo.

El 3 está integrado por Botafogo, reciente campeón de la Copa Libertadores; Boca Juniors, Monterrey, León, Wydad, Al Ahly, Al Hilal y Ulsan HD.

Finalmente, en el 4 estarán Inter Miami, Seattle Sounders, Pachuca, Auckland City, Urawa Red Diamonds, Espérance Sportive, Al Ain y Mamelodi Sundowns.

El sorteo tendrá lugar el jueves a la 1:00 PM de Miami, que también será la sede del partido inaugural del torneo el 15 de junio.

Del sorteo saldrán ocho grupos en los que no pueden coincidir equipos de la misma confederación excepto en el caso de la Uefa, que podrá tener dos clubes.

El Mundial de Clubes de la Fifa, en su primera edición, se desarrollará del 15 de junio al 13 de julio de 2025 con la participación de 32 equipos procedentes de los cinco continentes. En total se jugarán 63 partidos en 12 sedes diferentes.

