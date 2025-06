Fifa investiga el supuesto insulto racista de Cabral a Rüdiger en el Mundial de Clubes

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, confirmó este lunes 23 de junio que Fifa está investigando el supuesto insulto racista de Gustavo Cabral a Antonio Rüdiger durante el duelo del merengue ante Pachuca por el Mundial de Clubes.

"Nos ha contado algo Toni, se activa el protocolo Fifa y se está investigando. Le creemos. Es inaceptable", fueron las palabras de Alonso en rueda de prensa.

Cabe destacar que cuando el compromiso culminaba, inició una discusión entre ambos centrales, en la que el madridista reclamaba un penalti. Después de esto, Rüdiger acusó que el argentino le dijo “negro de mierda”, mientras que Cabral sostuvo que sus palabras fueron “cagón de mierda”.

El árbitro Ramón Abatti, en cuanto recibió el aviso por parte de Rüdiger, activó el protocolo de racismo. La primera fase, con gestos claros que detuvieron el encuentro durante unos minutos.

Tras el encuentro, Jaime Lozano (DT de Pachuca) fue cuestionado al respecto y, aunque no tenía constancia, defendió a su futbolista: “Me enteré ahora. Sí conversamos, pero no de esto. No hablé con Cabral de esto. No puedo decir nada, porque me entero ahora. Hablaré con él, pero conociéndolo de antes, nunca ha pasado esto con él. Puedo poner la mano en el fuego por mi capitán”.

