Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La Fifa presentó este jueves 25 de septiembre a Zayu, Maple y Clutch, las mascotas oficiales de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El anuncio vino acompañado de un video promocional, donde se puede ver a las mascotas como si fueran futbolistas profesionales.

Aunque aún no se ha mostrado el diseño completo, todo apunta a que cada mascota representará a una de las sedes del torneo: Canadá (Maple) en color rojo, México (Zayu) en color verde y Estados Unidos (Clutch) en color azul.

Los tonos corresponden a las banderas de cada país, reforzando la idea de que cada personaje simbolizará la identidad nacional de las naciones anfitrionas.

¡LAS MASCOTAS DEL MUNDIAL ESTÁN AQUÍ!



Conoce a 🇲🇽 Zayu el jaguar, 🇺🇸 Clutch el águila y 🇨🇦 Maple el alce



¿Qué te parecen? ¿Te gustó la mascota de México? 👀



(vía fifaworldcup) pic.twitter.com/ORbZX6SxcE — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 25, 2025

