Martes 19 de agosto de 2025
Deportes

Fifa y Conmebol abren exposición en Paraguay que incluye la Copa Mundial y América

Quienes visiten Asunción podrán ver de cerca la Copa Mundial, que ni siquiera los campeones del mundo la conservan

Por Christian Coronel

Fifa y Conmebol abren exposición en Paraguay que incluye la Copa Mundial y América
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Fifa y la Conmebol abrieron este martes en Asunción una exposición especial con trofeos originales, entre ellos, la Copa Mundial y la Copa América, y otros objetos históricos del fútbol de sus museos, como parte de las actividades complementarias al 75 Congreso Ordinario de la FIFA que acogerá este jueves la ciudad paraguaya de Luque.

La celebración del 120 aniversario de la Fifa motivó la inauguración de esta exposición que permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el jueves 15 de mayo, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, ubicado en el centro de la capital paraguaya.

«Ahora estamos ante un hecho histórico porque por primera vez el museo de la FIFA sale de Zúrich (Suiza) para estar cerca de la gente», señaló en el acto inaugural el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

El dirigente del balompié sudamericano agradeció a la FIFA por traer a Paraguay objetos de «tanto valor» «que hicieron a la historia del fútbol».

Al evento también se dio cita el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien consideró la exposición conjunta como un «lugar increíble» y «un sueño hecho realidad» para su país.

«Estamos muy orgullosos y esperamos que puedan disfrutar del país, de la gente, de la buena música y de la deliciosa gastronomía que tenemos», agregó.

Quienes visiten Asunción podrán ver de cerca la Copa Mundial, que ni siquiera los campeones del mundo la conservan, sino que solo es expuesta en el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA.

También están expuestos la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Mundial Femenina y el nuevo Trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos entre el 14 de junio y 13 de julio próximos.

Las camisetas de las 211 selecciones nacionales que hacen parte de la FIFA, una camiseta que perteneció al futbolista brasileño Pelé, un balón de fútbol y unos botines de los años 1930 son algunas de las joyas que muestra la exposición.

Entre los invitados a la inauguración destacaron algunas estrellas del fútbol como el uruguayo Diego Lugano, el argentino Maxi Rodriguez, el francés Davis Trezeguet o el brasileño Carlos Bledorn ‘Dunga’.

Al Congreso de la FIFA asistirán seis confederaciones y 211 federaciones afiliadas, según la Conmebol, que estima la llegada a Paraguay de más de 2.000 personas. Además del congreso, la FIFA desarrolla actividades paralelas desde este lunes hasta el viernes.

Lee también: Pacers elimina a Cavaliers y está en las finales de la Conferencia Este

EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Alineación planetaria con la Luna: ¿cuándo y cómo verla desde Venezuela?

Alineación planetaria con la Luna: ¿cuándo y cómo verla desde Venezuela?

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Internacionales

EEUU presentó cargos contra 30 implicados en red criminal vinculada al Tren de Aragua

La oficina del fiscal general de Estados Unidos para el distrito de Colorado anunció las detenciones por tráfico de drogas, asesinatos por contrato y delitos con armas de fuego, lo que incluye a "varios presuntos líderes y miembros de la designada como organización de Tren de Aragua"
Deportes

Más de 120 atletas compiten en Festival de Patinaje en el Patinódromo Alfredo León Moreno de Maracaibo

Los patinadores compitieron en las categorías Infantil A, B y C, Cadete, Juvenil y Mayores, en esta exigente modalidad de velocidad
Deportes

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Santos marcha 15° en el torneo, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso
Deportes

Las reinas que conquistan el ring estadounidense de la lucha libre

En la empresa no solo destacan las figuras masculinas, también las figuras femeninas, quienes han logrado grandes hazañas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025