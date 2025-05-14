Fifa y Conmebol abren exposición en Paraguay que incluye la Copa Mundial y América

La Fifa y la Conmebol abrieron este martes en Asunción una exposición especial con trofeos originales, entre ellos, la Copa Mundial y la Copa América, y otros objetos históricos del fútbol de sus museos, como parte de las actividades complementarias al 75 Congreso Ordinario de la FIFA que acogerá este jueves la ciudad paraguaya de Luque.

La celebración del 120 aniversario de la Fifa motivó la inauguración de esta exposición que permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el jueves 15 de mayo, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, ubicado en el centro de la capital paraguaya.

«Ahora estamos ante un hecho histórico porque por primera vez el museo de la FIFA sale de Zúrich (Suiza) para estar cerca de la gente», señaló en el acto inaugural el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

El dirigente del balompié sudamericano agradeció a la FIFA por traer a Paraguay objetos de «tanto valor» «que hicieron a la historia del fútbol».

Al evento también se dio cita el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien consideró la exposición conjunta como un «lugar increíble» y «un sueño hecho realidad» para su país.

«Estamos muy orgullosos y esperamos que puedan disfrutar del país, de la gente, de la buena música y de la deliciosa gastronomía que tenemos», agregó.

Quienes visiten Asunción podrán ver de cerca la Copa Mundial, que ni siquiera los campeones del mundo la conservan, sino que solo es expuesta en el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA.

También están expuestos la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Mundial Femenina y el nuevo Trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos entre el 14 de junio y 13 de julio próximos.

Las camisetas de las 211 selecciones nacionales que hacen parte de la FIFA, una camiseta que perteneció al futbolista brasileño Pelé, un balón de fútbol y unos botines de los años 1930 son algunas de las joyas que muestra la exposición.

Entre los invitados a la inauguración destacaron algunas estrellas del fútbol como el uruguayo Diego Lugano, el argentino Maxi Rodriguez, el francés Davis Trezeguet o el brasileño Carlos Bledorn ‘Dunga’.

Al Congreso de la FIFA asistirán seis confederaciones y 211 federaciones afiliadas, según la Conmebol, que estima la llegada a Paraguay de más de 2.000 personas. Además del congreso, la FIFA desarrolla actividades paralelas desde este lunes hasta el viernes.

EFE