Finalizó con éxito el II Estatal de Tenis Zulia 2025

El torneo cumplió con las expectativas y sus participantes demostraron gran nivel en la nueva edición del tenis juvenil regional

Por Daniel García

Foto: Cortesía
Este fin de semana concluyó con gran éxito el II Estatal de Tenis Zulia 2025, torneo desarrollado en las instalaciones de la Vereda del Lago, donde destacados raquetistas de la región compitieron en diversas categorías entre 12 y 16 años.

El evento estuvo marcado por la emoción y el esfuerzo de los juveniles atletas, quienes demostraron alta competitividad, en una jornada dominical marcada por la celebración del Día de las Madres, que convirtió las finales en un homenaje deportivo familiar.

Durante el desarrollo de la competencia los resultados más destacados fueron:

Singles Masculino:

Lorenzo Molina, finalista en 12 años

Juan Montiel, campeón en 16 años

Alejandro Rodolfo, finalista en 16 años

Cristian Soto, campeón del Cuadro "B" 16 años

José Raydan, finalista del Cuadro "B" 16 años

Singles Femenino:

Carlota Vargas, campeona en 16 años

Valentina Villavicencio, finalista en 16 años

Dobles Masculino:

Alejandro Romero/Juan Montiel, campeones en 16 años

Cristian Soto/Alejandro Rodolfo, finalistas en 16 años

Dobles Femenino:

Sabrina Montiel / Carlota Vargas, campeonas en 16 años

Vanessa Villavicencio/ Valentina Villavicencio, finalistas en 16 años

Nuevamente, el torneo reafirmó el alto nivel del tenis juvenil en el estado, prometiendo futuras ediciones para el desarrollo de la disciplina.

