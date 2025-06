Fiscalía de Suiza insiste que Blatter y Platini estafaron a la Fifa

El juicio en Apelación en Suiza contra el expresidente de la Fifa, Josep Blatter, y el de la Uefa, Michel Platini, por el pago de dos millones de francos suizos (1,6 millones de euros) al segundo cerró este jueves con la acusación de fraude mantenida por la Fiscalía helvética.

Los dos acusados, presentes en el tribunal penal federal de Muttenz, en las afueras de Basilea, escucharon las alegaciones del fiscal, que negó la validez del acuerdo oral que ambos esgrimen para validar el pago y que les sirvió en julio de 2022 para ser absueltos en primera instancia.

«Quería preparar un mensaje, pero mis palabras estaban cargadas de cólera. He preferido no preparar nada», dijo Platini en sus últimas alegaciones, antes de que el proceso quedara visto para sentencia que será comunicada el 25 de marzo.Antes, Blatter había reiterado su inocencia y asegurado que creía haber asistido a «una mala película» durante los tres días que duró el juicio.

El fiscal, Thomas Hildbrand, repasó los elementos que apuntan al carácter fraudulento del pago, que se hizo en febrero de 2011, en plena campaña para la reelección de Blatter al frente de la FIFA, para la que contó con el apoyo del todopoderoso presidente de la UEFA.Según su relato, la autorización del pago no dejó ninguna rastro en las instancias de control de la FIFA, no fue aprobado por los organismos pertinentes y, por tanto, no puede ser considerado legal, pese a que, dijo, el director financiero de ese organismo, Markus Kattner, accedió al pago «engañado» por un «acuerdo verbal imposible de verificar».

EFE

Lee también: Caracas FC se mete a la fase de grupos de la Copa Sudamericana