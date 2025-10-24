Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Con un gol del colombiano Jorge Carrascal en el minuto 88, Flamengo se impuso 1-0 a Racing Club en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, disputado el miércoles.

A lo largo del encuentro, el equipo brasileño mostró un dominio constante, pero se encontró con una sólida defensa de la Academia. Fue Carrascal quien, tras un rebote del arquero Facundo Cambeses, logró marcar con un potente remate desde la entrada del área.

Flamengo, en busca de su cuarta copa tras sus triunfos en 1981, 2019 y 2022, llega al partido de vuelta con una ventaja que promete ser crucial, ya que se llevará a cabo la próxima semana en Buenos Aires.

Por su parte, Racing Club, actual campeón de la Copa Sudamericana, resistió hasta el final gracias a las seis intervenciones destacadas de Cambeses, aunque no pudo evitar que su equipo cayera en una de las últimas jugadas del encuentro.

THE FIRST LEG IS OURS! pic.twitter.com/JQyr8eGbrS — Flamengo (@Flamengo_en) October 23, 2025

