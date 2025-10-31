Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Flamengo selló este miércoles su clasificación a la final de la Copa Libertadores tras igualar sin goles en la cancha de Racing Club y una semana después de imponerse por 1-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con un gran desempeño del portero argentino Agustín Rossi comenzó la ordenada resistencia del Fla, que desde los 55 minutos jugó con diez por la expulsión del delantero ecuatoriano Gonzalo Plata.

Flamengo busca este año el cuarto título de Copa Libertadores tras las conquistas de 1981, 2019 y 2022.

Su rival será el mejor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito, que en el partido de ida goleó por 3-0 en la capital ecuatoriana.

EFE