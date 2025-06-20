El futbolista alemán Florian Wirtz, de 22 años, se convirtió este viernes 20 de junio en nuevo jugador del Liverpool, proveniente del Bayer Leverkusen.

"Estoy tan feliz. No vine aquí a divertirme, vine a ganarlo todo. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Yo haré el mío", fueron las palabras de Wirtz.

El contrato se cerró por 150 millones de euros (nunca Liverpool había pagado tanto por un jugador) hasta 2030. El alemán ahora es el futbolista de su país más caro de la historia.

Wirtz deja Bayer Leverkusen después de ganar la Bundesliga 2024 y dejar una huella imborrable, siendo una de los mejores del último tiempo en ese club.

Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.com/g8Sw65eGxT — Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025

