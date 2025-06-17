Fluminense igualó con Borussia Dortmund en su debut en el Mundial de Clubes

Fluminense igualó 0-0 ante Borussia Dortmund en el MetLife Stadium este martes 17 de junio por la primera jornada del grupo F del Mundial de Clubes.

El conjunto brasileño (nuevo equipo de Yeferson Soteldo) fue superior durante el partido, sin embargo; no pudo plasmarlo en el resultado.

Cabe destacar que los equipos brasileños cerraron invictos la fecha inicial del torneo: ganaron Botafogo y Flamengo, mientras que Palmeiras y Fluminense cosecharon igualdades.

Fluminense enfrentará a Ulsan de Corea del Sur en la última jornada. A su vez, el cuadro alemán jugará contra Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica.

Dortmund settle for a draw against Fluminense 😯⚖️ pic.twitter.com/9DyiFJOUyt — 433 (@433) June 17, 2025

