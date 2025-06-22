Fluminense sufrió para imponerse al Ulsan Hyundai y es líder del grupo F

Fluminense derrotó 4-2 al Ulsan Hyundai este sábado 21 de junio en el MetLife Stadium por la segunda jornada del grupo F del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra del colombiano Jhon Arias (golazo de tiro libre), Gustavo, Juan Pablo Freytes, Keno, Lee Jin-Hyun y Eom Won-Sang en un duelo donde el conjunto brasileño sufrió para llevarse el triunfo.

Con esta victoria del cuadro donde milita el venezolano Yeferson Soteldo, todos los equipos del Brasileirao son líderes y siguen invictos en el Mundial de Clubes.

Fluminense se acomodó como líder del grupo F; pero en la última fecha no puede relajarse, enfrenta a Mamelodi Sundowns y necesita sumar para no quedar eliminado.

Lee también: Se cumplen 39 años de ‘La Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’

Fluminense fight back to keep Brazil’s unbeaten run alive 🥊🇧🇷 pic.twitter.com/BqRwcas7IF — 433 (@433) June 22, 2025

Noticia al Dia