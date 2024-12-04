Fórmula 1 se despide del circuito de Zaandvoort

Este miércoles 4 de diciembre, la Formula 1 anunció que el circuito de Zaandvoort, tendrá su última carrera en 2026 y dejará de incluirse en el calendario a partir de la próxima temporada.

El anuncio incluye un acuerdo en el que se ha prorrogado el contrato un año, hasta ahora vigente para 2025, pero sin posibilidad de continuar tras 2026. Asimismo, se ha cerrado una carrera sprint para 2026, que será la primera de este tipo que se dispute en ese gran premio.

Stefano Domenicali, presidente de la Formula 1, agradeció el trabajo que la carrera neerlandesa realizó durante estos últimos años y recalcó que han sido un ejemplo para el desarrollo de otras citas europeas en términos de espectáculo y entretenimiento.

Por su parte, Robert van Overdijk, director del Gran Premio de los Países Bajos, ve estos años de competición como un “indudable gran éxito” y apreció la gran aceptación de la audiencia, pilotos y equipos que han participado.

El Gran Premio de los Países Bajos volvió al calendario en 2021, después de varios años de ausencia, y coincidió con el auge de Max Verstappen, el neerlandés cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

En 2025, el evento tendrá lugar del 29 al 31 de agosto. Aún no hay fecha oficial para el gran premio de 2026, que será anunciado el año que viene.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Cardenales extendió crisis de Bravos