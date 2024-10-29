France Football se pronunció sobre la polémica del Balón de Oro

La conmoción cuando Vinicius Jr. se quedó sin el Balón de Oro fue palpable en España, después de que el Real Madrid y el brasileño dieran por sentado que recogería el premio en París.

Él y el resto de nominados del club estuvieron ausentes en la gala, porque no estaban de acuerdo con la decisión. Varias teorías sobre cómo Rodri Hernández superó a Vinicius en el premio, además del excelente año que tuvo.

Algunos en Brasil han alegado que se debió al racismo, mientras que el Real Madrid cree que se debió a su tensa relación con la UEFA. Esto a pesar de que el premio es un voto de 100 personas. El director de France Football, Vincent García, explicó que el problema de Vinicius era que sus compañeros se habían dividido la votación.

"Matemáticamente le quitaron algunos puntos. Eso también resume la temporada del Real Madrid, que colocó entre tres y cuatro jugadores entre los mejores del mundo y el jurado acabó repartiendo sus votos entre ellos, lo que benefició a Rodri”.

Rodri es el primer ganador del premio masculino de España en 64 años, mientras que, combinado con Aitana Bonmati, España se convierte en el primer país en duplicar los premios masculinos y femeninos.

“Es algo hermoso e histórico. Hablamos del primer español en ganar el trofeo desde 1960, que además es centrocampista defensivo. Nadie lo sabía, ni en el Real ni en el City. La emoción que tuvo Rodri en el escenario es la mejor respuesta. No tenía conocimiento de nada”, dijo García a la Cadena SER.

Cabe destacar que la lista de votos oficiales será publicada el próximo 9 de noviembre.

