Martes 26 de agosto de 2025
Deportes

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

El criollo se montó en la práctica de bateo tras su lesión en dedo pulgar

Por Daniel García

Francisco Álvarez avanza en su recuperación
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El receptor venezolano Francisco Álvarez, quien es figura estelar de los Mets de Nueva York, realizó este lunes sus primeras prácticas de bateo en el Citi Field, previo al encuentro en el que su equipo venció 13-3 a los Filis de Filadelfia.

Álvarez se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un esguince del ligamento colateral cubital en el pulgar derecho, lesión que lo llevó a ingresar en la lista de lesionados por diez días el pasado martes. Aunque el diagnóstico inicial contempla una posible intervención quirúrgica, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con el criollo en lo que resta de temporada.

El anuncio de su regreso parcial a las actividades fue realizado por el mánager Carlos Mendoza, quien también adelantó que Álvarez podría iniciar su rehabilitación en Triple-A entre este miércoles y jueves, dependiendo de su evolución física.

Esta representa la segunda lesión que afecta al receptor en la presente campaña, luego de perderse el inicio de temporada por una fractura de gancho en la mano izquierda.

A pesar de los contratiempos físicos, Álvarez ha mantenido un rendimiento sólido en las Grandes Ligas, registrando un promedio de bateo de .265, con 49 imparables, siete jonrones, 24 carreras impulsadas y 24 anotadas en 185 turnos al bate.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

La avaricia esta matando a los comerciantes plataneros en Maracaibo

La avaricia esta matando a los comerciantes plataneros en Maracaibo

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

El Jardín Botánico de Maracaibo: Un registro visual de colores, texturas, sombras y fauna

El Jardín Botánico de Maracaibo: Un registro visual de colores, texturas, sombras y fauna

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 26 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este martes 26 de agosto

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Al Dia

María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

La actriz habría presentado una crisis de ansiedad por un problema neurológico de acuerdo con una fuente citada por una revista de espectáculos de circulación nacional.
Deportes

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

Tiene que enviar de forma inmediata, El Certificado Final de Obra I’A Ajuntament
Al Dia

Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos oficiales de Cadillac Racing para la temporada 2026 de Fórmula 1

Ambos pilotos iniciarán trabajos de simulación y desarrollo en el último trimestre de 2025, con miras a las pruebas oficiales de pretemporada en febrero de 2026.
Deportes

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

Suárez trabajó 13.2 entradas en las que recibió apenas dos carreras limpias, siete imparables, sin boletos concedidos y con 21 ponches propinados

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025