Francisco Álvarez avanza en su recuperación

El receptor venezolano Francisco Álvarez, quien es figura estelar de los Mets de Nueva York, realizó este lunes sus primeras prácticas de bateo en el Citi Field, previo al encuentro en el que su equipo venció 13-3 a los Filis de Filadelfia.

Álvarez se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un esguince del ligamento colateral cubital en el pulgar derecho, lesión que lo llevó a ingresar en la lista de lesionados por diez días el pasado martes. Aunque el diagnóstico inicial contempla una posible intervención quirúrgica, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con el criollo en lo que resta de temporada.

El anuncio de su regreso parcial a las actividades fue realizado por el mánager Carlos Mendoza, quien también adelantó que Álvarez podría iniciar su rehabilitación en Triple-A entre este miércoles y jueves, dependiendo de su evolución física.

Esta representa la segunda lesión que afecta al receptor en la presente campaña, luego de perderse el inicio de temporada por una fractura de gancho en la mano izquierda.

A pesar de los contratiempos físicos, Álvarez ha mantenido un rendimiento sólido en las Grandes Ligas, registrando un promedio de bateo de .265, con 49 imparables, siete jonrones, 24 carreras impulsadas y 24 anotadas en 185 turnos al bate.