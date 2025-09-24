Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

Los Mets de Nueva York vinieron de atrás para vencer 9-7 a los Cachorros de Chicago en el emblemático Wrigley Field, en un duelo cargado de emociones y protagonismo criollo con Francisco Álvarez, quien selló la victoria de los metropolitanos.

Álvarez fue la figura del encuentro al conectar su décimo cuadrangular de la temporada, un batazo decisivo que rompió el empate en la octava entrada y encaminó el triunfo de los neoyorquinos.

Con el marcador igualado 7-7 y dos outs en la pizarra, Álvarez cazó una recta alta y la mandó a volar por el jardín izquierdo, desatando la celebración en el dugout visitante.

El mirandino finalizó el juego de 3-1, sumando par de impulsadas y dos anotadas.

