Miércoles 13 de agosto de 2025
Deportes

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos

El receptor venezolano remolcó cuatro carreras para la causa metropolitana

Por Daniel García

Francisco Álvarez conectó dos estacazos para liderar ofensiva de los Mets en victoria sobre Bravos
Foto: MLB
El receptor venezolano Francisco Álvarez brilló con luz propia en la contundente victoria de los Mets de Nueva York 13-5 sobre los Bravos de Atlanta, conectando dos jonrones, un doble y sumando tres carreras anotadas y cuatro impulsadas en una noche de alto impacto ofensivo en el Citi Field.

Álvarez abrió su cuenta en la segunda entrada con un cuadrangular de dos carreras entre los jardines derecho y central, y repitió la dosis en el séptimo episodio con otro estacazo entre el izquierdo y central, ambos con dos outs en la pizarra.

Con la actuación, el criollo llegó a seis vuelacercas en la temporada, elevando su promedio a .254, con 20 anotadas, 19 remolcadas y 43 hits.

La ofensiva de los Mets también contó con dos jonrones de Pete Alonso, quien rompió el récord de cuadrangulares de la franquicia al alcanzar los 254, superando la marca histórica de Darryl Strawberry.

