Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Los grandeligas venezolanos Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens (Mets de Nueva York) compartieron con el equipo venezolano (Cardenales de Lara) que representa a Latinoamérica en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, la cual se disputa en Williamsport, Pensilvania.

En el video publicado, se ve a los criollos conversando de una forma muy amena con los ‘chamos’, que tienen récord de dos victorias y cero derrotas en lo que va de torneo.

Por su parte, antes del Clásico de Pequeñas Ligas en Williamsport entre Mets y Marineros, varios jugadores de cada equipo cumplieron con un ritual que se ha convertido en un elemento fundamental de este evento.

El evento trata de crear una conexión entre las estrellas de MLB y los jugadores de Pequeñas Ligas que pueden soñar en grande y esperar algún día llegar a la Gran Carpa.

Noticia al Día