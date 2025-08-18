Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

El receptor venezolano de los Mets de Nueva York, Francisco Álvarez, sufrió una lesión en el pulgar derecho durante el partido del domingo por la noche ante los Marineros de Seattle, en el marco del MLB Little League Classic disputado en Williamsport, Pensilvania.

El incidente ocurrió en la séptima entrada, cuando Álvarez conectó un doble por el jardín derecho y se deslizó de cabeza hacia la segunda base. Su pulgar impactó directamente con la almohadilla, lo que generó molestias inmediatas y obligó al cuerpo técnico a intervenir. Aunque permaneció en el juego como bateador, no salió a atrapar en la octava entrada.

El manager Carlos Mendoza confirmó que Álvarez regresará este lunes a Nueva York para someterse a una resonancia magnética, con el fin de determinar la gravedad de la lesión.

Antes de la lesión, Álvarez tuvo una actuación sobresaliente: bateó de 4-3, con dos carreras anotadas y una impulsada, contribuyendo a la victoria de los Mets 7-3 sobre Seattle.

En lo que va de temporada, el receptor criollo registra un promedio de bateo de .265, con 49 hits, 7 jonrones, 24 impulsadas y 24 anotadas.

